Chrome 122 est disponible en téléchargement, voici les nouveautés du navigateur de Google

Présentée fin janvier, la fonctionnalité « Help Me Write » (Aide moi à écrire, dans la langue de Molière) est plus largement déployée dans Chrome 122. Elle permet d'affiner un texte sélectionné à l'aide de l'IA, ou d'en générer un pour vous par un simple clic droit sur un champ de texte. L'outil est disponible sur n'importe quel site web et complète ce que Google développe depuis un certain temps dans Gmail et Google Docs.

Toutefois, comme d'autres services similaires proposés par la firme américaine, celui-ci sera dans un premier temps déployé pour « un ensemble limité d'utilisateurs connectés aux États-Unis », et uniquement en anglais. Il en va de même pour d'autres outils faisant appel à l'intelligence artificielle et aux algorithmes, comme le tri automatique des onglets ou la génération de thèmes personnalisés. Il faudra attendre un peu avant d'y avoir accès en France et ailleurs, via la page « Experimental AI » dans les paramètres du navigateur. Espérons que ce ne sera pas trop long.

Quoi qu'il en soit, ces outils sont déjà là, et il ne reste qu'à Google de les débloquer pour tout le monde.