L'IA de Google est déjà dans Gmail et Docs pour quelques chanceux, comment ça marche ?

Sur Gmail, l'IA permet de rédiger des messages plus rapidement en obtenant un modèle de base généré à partir d'un prompt. Il est possible de demander une version plus formelle d'un texte, ou au contraire d'adopter un ton plus décontracté, avec même la prise en charge des émojis. Nous pouvons aussi générer un texte plus étoffé que l'original, ou plus clair et concis, avec l'usage de listes à puces par exemple. Nous partagions avec vous il y a quelques jours les premières captures d'écran du nouveau Gmail avec IA sur Android.

Dans Google Docs, il s'agit là encore essentiellement d'IA générative de texte. À partir de premières instructions, Docs va créer un brouillon que vous pouvez ensuite affiner en donnant à l'IA plus de contexte et d'informations sur ce dont vous avez besoin. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez alors insérer le texte généré dans votre document et l'éditer à votre guise. Notons au passage que Microsoft vient également de déployer son IA sur son propre traitement de texte Word.

Google a évoqué un déploiement progressif de ces fonctions au cours des prochains mois. Nous risquons donc de devoir attendre encore un peu avant d'être en mesure de mettre la main dessus.