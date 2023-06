Plus d'IA dans Google Docs, Slides et Gmail ! Pour quoi faire ?

Depuis le début du mois de juin, les utilisateurs de Gmail sur mobile peuvent bénéficier d'un système facilitant la recherche de mails et de pièces jointes. À présent, le géant vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité, toujours à destination des appareils mobiles. Voici comment Google décrit la nouvelle fonctionnalité de Gmail dans son post de blog : « Imaginez que vous êtes sur votre téléphone et que vous avez la possibilité de rédiger des réponses complètes en quelques mots seulement. Notre lancement initial du mobile sera rapidement suivi d'une assistance contextuelle, vous permettant de créer des réponses professionnelles qui remplissent automatiquement les noms et autres informations pertinentes ».