Gmail : rédiger ses mails avec l'IA, ça va ressembler à quoi ?

Une fonction permettant d'affiner son message est également en préparation. Si vous avez déjà commencé à rédiger votre mail, cette option va améliorer, corriger et clarifier votre texte. Il est possible d'exiger une nouvelle version du texte si la première proposée par l'IA ne vous convient pas. Un système de pouce vers le haut et vers le bas permet de donner une évaluation au texte de l'IA.