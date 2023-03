Gmail, Google Docs, Sheets : voilà comment l'IA va changer les services Google

Pour Google Sheets, l'IA va servir à interpréter des données brutes pour leur donner plus de sens et proposer à l'utilisateur de générer des formules qui semblent pertinentes. Google Slides sera en mesure de générer des images, du son et de la vidéo par IA pour illustrer ses propos dans le cadre d'une présentation, ce qui peut là encore faire gagner un temps précieux lors de la conduite d'un projet. Les visioconférences ne sont pas oubliées : Google Meet va jouir de nouveaux arrière-plans et améliorer la gestion de la prise de notes grâce à l'IA.

Google fait savoir que ces nouvelles fonctionnalités vont commencer à être déployées auprès des testeurs dans les semaines à venir. Aucun calendrier de sortie pour tous les utilisateurs n'a été communiqué pour l'instant.

La filiale d'Alphabet mène une course à l'IA avec Microsoft, qui a pris de l'avance avec ChatGPT et Bing Chat, et qui devrait bientôt annoncer des fonctionnalités relatives à l'IA pour sa suite Office.