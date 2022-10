Comment Google améliore Meet et Chat pour mieux concurrencer Zoom, Slack et Microsoft Teams

Dès le début de l’année 2023, il ne sera plus nécessaire de modifier systématiquement les paramètres audio (ni de vérifier que le micro de chaque collaborateur est bien coupé) lors des prises de parole des dirigeants. En effet, Google va introduire un espace appelé « Diffusion uniquement » qui se chargera d'adapter le son et les paramètres aux circonstances. De plus, toujours pour le début d’année prochaine, Chat et Meet recevront tous deux leurs propres API afin que ces derniers puissent être lancés directement depuis des applications tierces, à commencer par Asana et LumApps.