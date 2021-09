L'application Gmail s'enrichit encore et prend maintenant les appels

Cette annonce illustre les plans de Mountain View pour sa messagerie, qui devient le point central de tous les services de communication qu’elle propose. En effet, la firme a également affirmé que Spaces, son outil permettant de participer à des groupes de discussions, serait désormais ouvert à tous les utilisateurs de Workspace et disponible directement depuis Gmail : « Avec Spaces, les équipes peuvent partager des idées, collaborer sur des documents et gérer des tâches à partir d'un seul endroit. Comme tout leur travail est conservé pour des références ultérieures, les membres de l'équipe peuvent facilement intervenir et contribuer au moment qui leur convient le mieux, tout en ayant un historique complet des conversations, du contexte et du contenu ».