Après des années d'attente, Infomaniak a enfin introduit le chiffrement des messages, l'occasion pour nous de mettre à jour notre avis sur cette messagerie gratuite et de repasser en revue le service qui se présente comme une alternative à Gmail, Outlook et depuis peu, Proton Mail.
La société Infomaniak a été créée en Suisse il y a maintenant 30 ans. D'abord spécialisée en hébergement web, elle a considérablement évolué et propose aujourd'hui de nombreux services, comme un outil de transfert de fichiers, un créateur de sites web, du stockage cloud et bien d'autres. Elle a également mis au point l'app Infomaniak Mail, anciennement appelée kMail.
Infomaniak est une société innovante reconnue pour son engagement environnemental : elle a récemment mis en service deux nouvelles centrales solaires. Ayant boosté ses services à l'intelligence artificielle , elle permet notamment à ses utilisateurs de générer, résumer ou traduire des phrases sur commande. La technologie est notamment disponible au sein de sa messagerie.
Dernièrement, la société a annoncé avoir franchi une nouvelle étape : la possibilité d'envoyer un message chiffré vers n'importe quel destinataire. Infomaniak Mail se transforme alors en une alternative suisse et sécurisée en marchant sur les platebandes de Proton.
Voici notre avis mis à jour sur l'app Service Mail.
- Messagerie complète et simple à utiliser
- Localisation géographique des datacenters
- Chiffrement natif des messages
- Hébergé dans des data centers écologiques
- Intégration graphique à kSuite redondante
- Support peu réactif et pas toujours compétent
Qui est Infomaniak ?
Implantée en suisse depuis 1994, Infomaniak a fait ses armes comme hébergeur et avec la diffusion de streaming audio et vidéo live sur internet. Avec plus de 30 ans d’expérience, la société revendique plus de 180 collaborateurs, l’hébergement d’environ 200 000 sites internet, sans oublier la diffusion de plus de 160 radios FM à travers le monde. Elle a acquis la confiance de grands noms au fil des années, lui permettant de se développer et s’ouvrir petit à petit aux particuliers, notamment via son plan à 0 euro Etik.com, financé et rendu possible grâce à la vente de ses solutions payantes.
Si l’hébergeur parvient à fournir des apps efficaces pour les professionnels, ce n’est cependant le seul argument qu’il porte en sa faveur pour faire pencher la balance. Il revendique en effet son indépendance et ses choix systématiques de se pencher vers le développement de solution en interne ou de recourir à des programmes open source pour concevoir leurs produits. Ce sont bien entendu la sécurité et la confidentialité qui sont au cœur du sujet, deux critères renforcés par la localisation suisse des trois datacenters de la société, répondant tous à des normes strictes et régit pas des audites externes régulières.
Pour couronner le tout, Infomaniak se targue d’être le plus respectueuse possible de l’environnement. La société ne dément pas les émissions de CO² de ses activités, mais assure utiliser les technologies qui ont le plus faible impact en se basant sur des critères écologiques et sociaux. Enfin, l’entreprise revendique compenser à hauteur de 200 % la totalité de ses émissions de CO² et dispose d’une chartre écologique assez engagée pour un acteur du numérique.
La messagerie
La création d’un compte a récemment changé et s'est même bien complexifiée. Par défaut, l'ouverture d'un compte Infomaniak redirige vers la création d'un identifiant kSuite en invitant l'internaute à acheter un nom de domaine pour la messagerie afin fr migrer directement vers kSuite Pro. Mais le mail gratuit est toujours bel et bien présent. Pour y accéder, rendez-vous sur cette page.
Vous serez en mesure de choisir un domaine de l'entreprise : @etik.com, @ikmail.com ou @ik.me. Saisissez ensuite, nom, prénom et numéro de téléphone. Vous allez ainsi créer une version gratuite de kSuite.
Une messagerie fonctionnelle et bien pensée
La formule baptisée Etik.com nous donne accès à un large panel d'applis, disponibles dès la validation du compte ; c’est cependant le webmail qui nous intéresse ici. Notons que ce dernier est depuis peu intégré dans l'environnement kSuite avec un panneau latéral gauche permettant d'accéder aux autres services. On aurait aimé pouvoir masquer ce panneau puisque le volet des dossiers prend déjà une certaine place à l'écran lorsqu'il est ouvert et ne peut être redimensionné. Et lorsque ce dernier est fermé…. on est pas loin d'une interface à la Photoshop….
On se retrouve alors avec deux menus identiques. Pour quoi ? Pour qui ? Comment ? Aucune idée, mais de toute évidence, ce panneau latéral, on insiste, doit disparaitre.
Cela mis à part, Infomaniak Mail dispose d’une interface claire et responsive, dénuée de toute publicité (si ce n'est pour kSuite Pro….), et propose plusieurs paramètres d’affichage et de thèmes qui donnent un peu de souplesse à l’usage en fonction des besoins.
On y retrouve les fonctions classiques d’un client mail. Doté d'une interface facile à prendre en main, l'outil nous guide à chaque étape et ne rompt pas avec les habitudes d’utilisation d’une autre messagerie. Parmi les atouts de cette plateforme, on compte notamment la présence de fonctions bien pratiques, par exemple pour définir et activer un répondeur en cas d’absence, déplacer une sélection de messages par un simple glisser/déposer, ou encore pour gérer favoris et dossiers. Les primo-utilisateurs ne devraient pas être perdus par le changement.
La barre de recherche est particulièrement bien pensée. Elle permet de faire une requête rapide, en entrant un mot clé ou le nom d’un contact, une manipulation qui peut être affinée grâce à des filtres : expéditeur/destinataires (ou par groupes), date, objet, et même par taille ou présence d’une pièce jointe. Le tri dans les mails et dans des dossiers spécifiques s’en trouve facilité, même si l’on regrette que les contacts ne soient pas synchronisés avec cette fonction de recherche.
Les options
Mail propose un large panel d’options et de paramétrages, à commencer par la sécurisation du compte et l’assistant qui permet de synchroniser les outils sur d’autres appareils, deux sujets dont nous reparlerons très vite.
Concernant le cœur de service Mail, on profite de l’essentiel avec des programmes communs à l’ensemble des messageries, associés à un stockage de 15 Go : demande d'accusés de réception (mais pas de lecture), enregistrement automatique de brouillon, répondeur, gestion des signatures, utilisation de règles à appliquer à l'arrivée d’un message, etc. On note aussi l'option de restauration des mails supprimés, sur une période limitée à sept jours.
Certaines options font malheureusement partie du mode payant. Il s’agit, en effet, de conserver une plus-value claire lors du passage à un compte premium. On peut citer le transfert, ou redirection, des courriels vers d’autres adresses, ou encore la création d’alias. Cette dernière option est pourtant affichée comme incluse à la formule sans frais, nous ne l’avons cependant pas retrouvée durant notre test. La société a peut-être revu ce point entre temps, et Etik.com peut sans doute se voir évoluer au fil du temps avec ce type d’option, de manière positive comme négative.
Sécurité et vie privée
On retrouve dans Mail un filtre anti-spam qui analyse et détecte automatiquement les indésirables. Il est possible de créer de listes d’expéditeurs autorisés et bloqués au cas ou le comportement de ce filtre soit un peu trop agressif. Désactivé par défaut, le filtrage publicitaire permet quant à lui de ne plus faire apparaitre des mails publicitaires ou en provenance de réseaux sociaux.
Pour terminer, il n'y a pas d’impasse sur l’authentification à deux facteurs ainsi que sur diverses fonctions permettant de sécuriser correctement son compte.
Plusieurs méthodes d’authentification à deux facteurs sont, en effet, proposées.
Naturellement, ce fournisseur recommande l’authentification via son appli mobile, mais il est également possible de passer par une appli OTP tierce, une clé USB, ou plus simplement par l’envoi d’un code à usage unique par SMS.
L’essentiel de vos informations personnelles, leurs modifications et gestions, ainsi que les options de protection et de récupération, sont accessibles via une unique interface nommée « Manager ».
C’est notamment ici que nous sommes amenés à activer l’authentification à deux facteurs, les paramètres de connexion, les mots de passe d’applications (pour synchroniser contacts et agendas par exemple), ou encore les autorisations d’accès temporaire utiles uniquement lors du recours au support. Notons enfin que l’interface Manager donne une vue plus complète sur l’ensemble des apps, comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessus.
Enfin, parmi les options secondaires, on peut être prévenu par mail lors de tentatives de connexion échouées, et verrouiller le compte après un nombre défini de tentatives infructueuses. Petit couac, nous ne pouvons pas choisir de recevoir ces emails sur notre adresse de récupération. Après essai, il s’avère que le message envoyé par Infomaniak atterrit dans la section « Promotions », apparue après que nous ayons choisi le filtrage publicitaire. Une alerte comme celle-ci ne devrait pas être filtrée de la sorte.
Le hic ? Alors qu'Infomaniak tente de nous faire migrer depuis Gmail, la société oublie des détails cruciaux. Si les internautes ont l'habitude d'obtenir d'emblée un accès à leur boite de réception en se connectant sur gmail.com, Infomaniak ne propose pas vraiment de page d'identification simple et claire pour les néophytes. Il faudra se rendre sur mail.infomaniak .com, et pour certains, c'est déjà trop compliqué dans le cadre d'une migration.
Le chiffrement des messages
Mais ce qui nous intéresse dans la mise à jour de cet avis, c'est bien entendu la prise en charge du chiffrement des messages. L'entreprise a annoncé que ce nouveau dispositif est désormais « disponible sur toutes les adresses Infomaniak », et ce, gratuitement. Basée sur les standards OpenPGP, ECC et AES-256-GCM, la nouvelle protection est conforme avec les réglementations en vigueur, qu'il s'agisse de la LPD, la LPED ou du RGPD.
Comment fonctionne le chiffrement ?
Le chiffrement est activable en un seul clic : il suffit d'appuyer sur une icône en forme de cadenas disponible à côté du bouton d'envoi.
À l'instar de Proton Mail, lorsque les deux correspondants utilisent une adresse Infomaniak pour s'envoyer des emails chiffrés, tout se fait automatiquement. Le message est chiffré en transit puis déchiffré dans la boite de réception du destinataire. Infomaniak est donc capable d'identifier l'adresse email du correspondant et, s'il s'agit d'un utilisateur au sein de sa base de données, de récupérer la clé publique rattachée à ce compte pour sécuriser le message.
Pour un envoi sur un compte Gmail ou Outlook, Infomaniak prévient des étapes à suivre et accompagne relativement bien l'internaute. Cela commence par la génération d'un mot de passe que l'expéditeur est en mesure de personnaliser. Infomaniak informe qu'il est nécessaire d'avoir partagé ce mot de passe au préalable avec le destinataire.
De son côté, le destinataire recevra sur son compte Gmail (ou toute autre messagerie externe) une notification l'invitant à consulter l'email sécurisé. Pour cela, il faut donc quitter la messagerie ; ce dernier est hébergé sur les serveurs d'infomaniak.
Le destinataire est donc en mesure de consulte l'email après avoir saisi le mot de passe reçu par message ou pas tout autre moyen de communication.
À noter : l'email chiffré envoyé vers un utilisateur Infomaniak ne pourra être consulté que depuis le webmail ou l'application mobile de la société. Si le destinataire a configuré son compte Infomaniak Mail en IMAP sur un client de messagerie tiers, comme Thunderbird, il sera pas en mesure de lire l'email chiffré. Il ne pourra prendre connaissance que de l'objet du message et de son expéditeur. D'ailleurs nous notons ici un comportement un peu absurde puisque dans ce cas de figure le destinataire est assimilé à un utilisateur externe, sauf qu'il n'y a pas de code d'accès généré.
Quelles données sont chiffrées ?
Si l'arrivée du chiffrement chez Infomaniak est assurément une bonne nouvelle, il est, en revanche, important de préciser que cette protection est différente de celle que l'on peut trouver chez son concurrent Proton. Le chiffrement est, en effet, géré en interne comme le précise la société :
"Les clés privées ne quittent jamais l’infrastructure d’Infomaniak. Les passphrases qui protègent les clés ne sont jamais stockées en clair et sont décodées uniquement à la volée lors d’une session authentifiée. En cas de tentative d’accès non autorisé, même avec le mot de passe IMAP d’une adresse mail compromise, le contenu des messages chiffrés reste protégé par la double authentification du compte Infomaniak".
Chez Proton, les protocoles IMAP et SMTP ne sont pas jugées assez sécurisés et pour une utilisation via un client mail, il est nécessaire d'installer le bridge.
De plus, si Infomaniak protège le contenu des messages, ce n'est, en revanche, pas le cas des métadonnées. Fidèle à son parti pris, la firme a, en effet, voulu trouver un « juste équilibre entre sécurité robuste et continuité d’accès ». Alors que la Suisse est en pleine révision de ses lois de communication, certains crient au scandale. Pas Infomaniak, qui entend bien respecter les prochaines lois stipulant que les sociétés de plus de 5000 utilisateurs (donc, toutes….) devront partager des métadonnées. Elle permet donc aux autorités de consulter, si besoin est, plusieurs informations importantes (adresses email, destinataires, géolocalisation, dates et heures des envois, sujet du message, nom des pièces jointes, taille du mail, format, encodage, etc.). Ce point reste vague, il existe une quantité de métadonnées, lesquelles, au passage, permettent d'identifier une personne, ses habitudes, sa géolocalisation, ses appareils et via lesquelles les annonceurs peuvent retourner des publicités très ciblées. Mis à part le chiffrement du message, l'anonymat et la vie privée ne sont donc pas la promesse d'Infomaniak.
Calendrier et contacts
Une gestion simple des calendriers et carnets d'adresses
Pas de surprise au niveau du calendrier, celui-ci se veut fonctionnel, classique, et il est possible de créer des évènements en disposant directement de kMeet, l'outil de visioconférence.
La gestion des calendriers ne nous a posé aucun souci, de l’importation de fichiers ICS aux invitations qui permettent aux invités d’indiquer leur présence éventuelle ou leur absence. Nous profitons également d’une fonction de restauration de calendrier, à l’instar des courriels sauf qu’ici la période maximale pour la restauration est d’un mois.
La version sans frais de Calendar donne accès à seulement deux calendriers, le second étant par défaut un calendrier baptisé « Anniversaires ». Il n’est malheureusement pas possible de renommer ce dernier, tandis que l’ajout d’un troisième calendrier n’est pour le moment pas disponible.
Les adeptes de Gmail retrouveront tout autant de liberté pour gérer les contacts, les groupes, et les favoris. On fait toutefois face à la même limitation que pour le calendrier, à savoir qu’il n’est pas possible (pour l’instant) de créer plusieurs carnets d’adresses. On apprécie l’importation rapide et facile des fichiers aux formats CSV ou vCard, ce qui ne devrait poser aucun problème à ceux qui utilisent Gmail, Thunderbird, Outlook.com et ainsi de suite.
Enfin, la restauration est une nouvelle fois possible, sur un mois, alors que l’on trouve un système très efficace pour gérer et fusionner les doublons. Les fonctions accessibles depuis le carnet d’adresses sont nombreuses, notamment avec la possibilité d’organiser des événements avec des contacts ou groupes et de les intégrer directement au calendrier, ou encore de retrouver l’ensemble des échanges avec tel ou tel contact.
Infomaniak sur smartphone et client Mail
L'app mobile d'Infomaniak Mail est particulièrement réussie. Elle n'affiche aucune lenteur, elle est lisible et plutôt ergonomique.
On y retrouve des options classiques avec un bon point pour une action de balayage permettant d'envoyer directement un message en spam.
Mais voilà, quel intérêt de cette application si les autres services ne sont pas déclinés eux-aussi sous la forme d'applications mobiles ? Le calendrier ou le carnet d'adresses, notamment, sont absents malgré les retours des utilisateurs. Il faut donc jongler entre l'application d'Infomaniak et les applications natives à l'OS du smartphone.
Il est toutefois possible de configurer les services d'Infomaniak sur des applications tierces. Sur iOS, cela passe par l'installation de deux certificats : l'un pour les messages, l'autre pour le calendrier et les contacts. Ces derniers se chargent de configurer les protocoles IMAP, CalDAV et CardDAV tout en prenant en compte l'authentification à deux facteurs. Et le processus, bien qu'unique en son genre, est plutôt efficace.
Sur Android, il suffit de scanner un QR code sur l'interface du webmail pour débuter la configuration. Nous avons tenté l’expérience avec Outlook sous Android. Après avoir renseigné les informations nécessaires pour la connexion via IMAP, nous avons retrouvé notre boîte mail, et ses dossiers, en un rien de temps.
L’expérience est un peu plus fastidieuse avec kSync, l’app d’Infomaniak pour Android permettant d'effectuer la synchronisation bidirectionnelle des données entre nos appareils via les technologies CalDav et CardDAV. Il est nécessaire de suivre attentivement plusieurs étapes de configuration, notamment en ce qui concerne les tâches en arrière-plan et désactiver l’optimisation de la batterie, ce qui diffère d’un smartphone à un autre.
Sur le papier, Sync est censé fonctionner de manière fluide et transparente ; hélas dans notre cas l’appli reste bloquée sur « Finalisation » lorsque nous lançons la synchronisation malgré les nombreux essais. Nous sommes loins d’être les seuls dans ce cas à en croire les critiques publiées sur le PlayStore, espérons que ces couacs seront résolus prochainement.
Infomaniak Auth : le 2FA de l’hébergeur suisse
Rien à redire sur l’app 2FA de l’entreprise suisse. Elle génère un code toutes les 30 secondes et comme avec d’autres applications de ce type, il suffit de capturer un code QR pour associer un compte. Elle permet de se connecter de manière sécurisée, l’activation de la double authentification s’effectue via le workspace (Manager), comme nous l’avons déjà mentionné plus haut.
Le stockage
Un espace généreux pour les emails
L'espace offert gratuitement est assez généreux : avec 20 Go, il n’y a pas trop de souci à se faire même s’il s’agit d’envoyer et recevoir régulièrement des pièces jointes. À ce sujet, le téléversement des pièces jointes est particulièrement rapide, la taille des envois est toutefois limitée à 200 Mo en IMAP, incluant les pièces jointes comme le texte et les éventuelles images présentes dans le message. En passant par mail.infomaniak.com la taille des pièces jointes peut aller jusqu'à 3 Go.
La taille d’une pièce jointe à envoyer à un destinataire est quant à elle limitée à 25 Mo, au-delà le programme propose directement d’utiliser SwissTransfer, avec un fonctionnement sans rupture donc puisque le lien s’ajoute directement au mail comme une pièce jointe. Notez toutefois que le lien de téléchargement SwissTransfer est valable pendant 30 jours seulement, avec une limite de 50 Go de transfert par mois.
En alternative, il est tout à fait possible d’utiliser kDrive, l'alternative de l'entreprise à Google Drive. Ce cloud helvète a depuis connu diverses améliorations, tandis que l’espace disponible est passé de 3 Go à 15 Go.
Les autres fonctionnalités
Mail est intégré à KSuite, une suite bureautique qui existe en version gratuite (deux abonnements, Pro et Entreprise existent pour ceux qui souhaitent plus d'options). Voici les autres outils auxquels on peut accéder.
kMeet : un outil de visioconférence à la hauteur
Sans frais elle aussi, la solution de visioconférence se veut simple et sécurisée, accessible via un navigateur web ou l’application kMeet disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Elle met à disposition des fonctions pour sécuriser les réunions, notamment en approuvant les participants à rejoindre une session, protéger l’accès par un mot de passe, et en proposant un chiffrement de bout en bout.
Parmi ses atouts, la possibilité d’utiliser kMeet via un navigateur et sans inscription préalable, mais aussi des outils de productivité favorisant le travail à distance (dessin sur écran, partage d’écran, enregistrement de réunions sur le cloud, arrière-plans virtuels, salle d’attente, annotations, etc.).
kPaste : envoi de messages chiffrés
Depuis plusieurs années, kPaste permet d'envoyer des messages chiffrés. Si la technologie est désormais implémentée au sein du webmail, son usage diffère un peu. Il s’agit toutefois de messages éphémères, dont la durée de validité peut être ajustée de 5 minutes à 1 mois.
SwissTransfer : 50 Go de transferts par mois
Evoquons aussi SwissTransfer, un outil sur lequel nous nous sommes déjà penchés il y a peu. Efficace avec une taille maximale des documents définie à 50 Go, pour un total de transferts autorisés de 50 Go par mois. Son point faible reste toutefois l’impossibilité d’avoir recours à un chiffrement de bout en bout.
60 SMS offerts
Infomaniak multiplie les outils, certains étant plus ou moins pertinents pour les particuliers en fonctions des besoins de chacun. Parmi eux, on profite d’un service SMS avec un solde de 60 SMS et la possibilité de recharger avec des packs SMS à partir de 20 € pour 200 SMS. L’expédition d’un SMS peut se faire de manière anonyme (le numéro qui s’affiche est alors le 38691) ou en indiquant le nom de l’expéditeur (identifiant alphanumérique). Une fonction d’alarme email est présente, générant l’expédition d’un SMS lors de l'arrivée d’un mail avec un filtre par expéditeur, sujet, et autres critères.
Les offres premium d'Infomaniak
Service mail avec nom de domaine pour les particuliers
Comme mentionné en début d’article, il est possible de choisir d’autres extensions pour vos adresses mail et obtenir (ou transférer) un nom de domaine personnalisé. Dans ce cas, il est nécessaire de payer votre nom de domaine chaque année. La réservation d’un nom de domaine inclus en plus de l’adresse mail, un site internet, une protection DNNSSEC, ainsi que des alias et redirections illimités.
kSuite pour les entreprises et professionnels
kSuite réunit tous les outils de la société avec une personnalisation et des fonctionnalités avancées, notamment en accédant à des solutions comme kMeet et kDrive avec votre propre nom de domaine. kSuite propose deux formules payantes démarrant à un peu moins de 40 euros la première année hors taxe, dédiées aux entreprises, avec des options de personnalisation.
kDrive : une tarification dégressive
Du côté du "cloud swiss made", les formules payantes du groupe suisse s’avèrent très attractives, pour les particuliers comme les PME ou les grands groupes. Avec un prix dégressif en optant pour une formule d’un an minimum, on dispose d'un espace de 2 To au moins cher, le tout avec 30 jours d’essai préalable. Soulignons au passage qu'à l'instar de Google Drive ou OneDrive, ce drive dispose d'une suite bureautique en ligne pour éditer les docs de type Office (.docx, .xlsx, .pptx…)
On retrouve bien sûr un nombre de fonctionnalités bien plus important avec les solutions payantes, notamment au niveau du support, des statistiques générées, des outils de collaborations ou de productivité. D’autres fonctionnalités devraient par ailleurs arriver ces prochains mois, avec un coffre-fort chiffré. Une boite de dépôt permettant à des collaborateurs d’envoyer directement des fichiers dans le dossier de votre choix a récemment été ajoutée.
Concernant le support, celui-ci n'est toutefois pas vraiment réactif ou manque même parfois de compétence, qu'il s'agisse de faire suite à un ticket ou à des retours sur les forums officiels.
Pour conclure
Infomaniak se pose comme une alternative fiable et complète à Google et Microsoft, pour ne citer qu’eux et, dans une certaine mesure, à Proton. L’hébergeur s’appuie sur une solide expérience, une localisation géographique avantageuse vis-à-vis de la protection des données, et surtout une panoplie de solutions qui ne fait que peu de compromis face aux géants du web.
L'arrivée du chiffrement, même si ce dernier reste partiel et non anonyme, est une bonne nouvelle et permettra d'échanger des messages en toute sécurité que cela soit en famille, avec un médecin, un avocat, un comptable ou pour tout autre type de conversation sensible.
En faisant évoluer sa formule Etik.com, gratuite et disponible en illimité ("à vie"), autant du côté du stockage que des fonctionnalités, Infomaniak dévoile aussi une roadmap qui vise une amélioration de ses services, payants comme gratuits, qui étendra encore les possibilités pour l’utilisateur.
Mauvais point : l'intégration graphique récente d'Infomaniak Mail à kSuite, qui détériore selon nous l'ergonomie du service et c'est bien dommage. Les plus courageux useront d'extension de navigateur pour masquer cette barre de menu latérale redondante.
Il ne manque pas grand-chose à la messagerie d'infomaniak pour pleinement nous satisfaire et nous tenir définitivement éloignés des mastodontes américains. Rassurant avec sa localisation sous le signe d'une confidentialité accrue tout comme grâce à la façon dont la société gère ses datacenters, non sans un regard porteur en matière d'écologie. On apprécie l'arrivée du chiffrement, mais on regrette cette nouvelle interface redondante et inutile
