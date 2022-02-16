Si l'arrivée du chiffrement chez Infomaniak est assurément une bonne nouvelle, il est, en revanche, important de préciser que cette protection est différente de celle que l'on peut trouver chez son concurrent Proton. Le chiffrement est, en effet, géré en interne comme le précise la société :

"Les clés privées ne quittent jamais l’infrastructure d’Infomaniak. Les passphrases qui protègent les clés ne sont jamais stockées en clair et sont décodées uniquement à la volée lors d’une session authentifiée. En cas de tentative d’accès non autorisé, même avec le mot de passe IMAP d’une adresse mail compromise, le contenu des messages chiffrés reste protégé par la double authentification du compte Infomaniak".

Chez Proton, les protocoles IMAP et SMTP ne sont pas jugées assez sécurisés et pour une utilisation via un client mail, il est nécessaire d'installer le bridge.

De plus, si Infomaniak protège le contenu des messages, ce n'est, en revanche, pas le cas des métadonnées. Fidèle à son parti pris, la firme a, en effet, voulu trouver un « juste équilibre entre sécurité robuste et continuité d’accès ». Alors que la Suisse est en pleine révision de ses lois de communication, certains crient au scandale. Pas Infomaniak, qui entend bien respecter les prochaines lois stipulant que les sociétés de plus de 5000 utilisateurs (donc, toutes….) devront partager des métadonnées. Elle permet donc aux autorités de consulter, si besoin est, plusieurs informations importantes (adresses email, destinataires, géolocalisation, dates et heures des envois, sujet du message, nom des pièces jointes, taille du mail, format, encodage, etc.). Ce point reste vague, il existe une quantité de métadonnées, lesquelles, au passage, permettent d'identifier une personne, ses habitudes, sa géolocalisation, ses appareils et via lesquelles les annonceurs peuvent retourner des publicités très ciblées. Mis à part le chiffrement du message, l'anonymat et la vie privée ne sont donc pas la promesse d'Infomaniak.