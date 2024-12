L'interface n'est pas obsolète, mais pas forcément moderne non plus. Il n'est pas possible de redimensionner les colonnes de l'affichage en trois volets, ni d'ailleurs de masquer la liste des dossiers pour élargir le fil des messages ou le panneau de prévisualisation par exemple. On ne trouve pas non plus de mini agenda sous sa liste de dossiers et on ne reçoit pas de notification interne prévenant d'un nouveau rendez-vous. Bref, disons que Tuta est un peu brut. Après treize années de développement, c'est un peu dommage.

Par défaut, le moteur de recherche est désactivé. Il faudra donc se rendre dans les options pour le faire apparaître. Tuta construit alors un index de recherche chiffré et stocké sur l'appareil. Et c'est donc en local que sont effectuées les recherches. Le processus est similaire à Proton Mail et, selon le temps de l'indexation, peut temporairement affecter les performances du navigateur si vous disposez d'une large base de messages.