Face à Microsoft Outlook et Gmail, Proton Mail Business Suite propose une solution sécurisée pour les entreprises, alliant chiffrement avancé et respect de la vie privée. Surtout, Proton fait figure d'alternative européenne sans compromis sur la souveraineté des données.
Au lendemain des révélations d'Edward Snowden, la messagerie chiffrée de Proton ciblait principalement les utilisateurs sensibilisés à la protection de leurs données personnelles. Puis, pour parfaire son modèle économique et étendre ses activités, la société suisse s'est progressivement orientée vers le marché professionnel en développant un écosystème complet de services. L'entreprise a depuis franchit des étapes significatives : 100 millions de comptes utilisateurs en 2023 et plus de 50 000 entreprises à son portefeuille de clients.
- storage1 To par utilisateur partagé avec Drive
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Les cybermenaces pèsent sur les PME
Si les particuliers sont la cible incessante de publicités ciblées et de censures et de surveillances gouvernementales, les PME, elles-aussi, doivent assurer leurs arrières. Selon les données du cabinet Qualysec, on estime aujourd'hui que près de 43% des cyberattaques visent les petites entreprises. Et ce n'est pas anodin : pour bon nombre d'entre elles, la cybersécurité n'est toujours pas mise au premier plan. Les victimes n'avaient tout simplement pas les outils adaptés pour protéger leurs structures. Les conséquences sont pourtant dramatiques : 60 % des PME touchées par une attaque informatique cessent leur activité dans les six mois, faute de ressources pour se relever.
L’ampleur du phénomène ne cesse de croître, avec, en 2025, une nouvelle attaque toutes les 11 secondes ciblant ce segment. Malgré la multiplication des menaces, 80 % des PME n’ont toujours pas de politique de sécurité informatique formelle. En un an, 75 % auraient déjà subi au moins une intrusion, en grande partie à cause de la numérisation accélérée de leurs activités. Parmi les modes opératoires privilégiés, 30 % des violations sont dues à des identifiants compromis. Par ailleurs, 45 % des PME ne disposent d’aucune protection des postes de travail, rendant leurs équipements vulnérables aux malwares. Enfin, seules 20 % d’entre elles procèdent régulièrement à des audits et évaluations de vulnérabilités.
La messagerie électronique constitue porte d'entrée toute trouvée pour les pirates informatiques, notamment via le phishing, pour le déploiement de ransomwares. Rappelons que ces derniers prennent en otage les systèmes d'information contre une rançon. Or, sans équipes IT dédiée, les PME doivent se tourner vers des messageries simples à configurer, facile de prise en main et tout de même très sécurisées. En parallèle, certaines entreprises doivent faire face à des contraintes réglementaires, notamment pour se conformer au RGPD, à la HIPAA pour le secteur médical, ou encore aux exigences ISO/IEC 27001. Là encore, elles n'ont pas nécessairement les ressources techniques pour implémenter elles-mêmes ces standards de manière efficace.
Microsoft 365 et Google Workspace restent inadaptés
En termes de messageries, les entreprises ont tendance à opter pour Google Workspace ou Microsoft 365. Pourtant ces deux géants de la tech restent soumis au Cloud Act et peuvent être contraintes de transmettre certaines données aux autorités américaines, même si elles sont stockées dans l’Union européenne. Nous apprenions au mois de mars que l'école militaire Polytechnique avait choisi d’adopter Microsoft 365... faute de temps pour installer les services de l'entreprise de Redmond sur un cloud français via Orange/Capgemini. Autant dire que niveau confidentialité… la décision n'a pas été perçu d'un très bon œil. On se souvient également que Microsoft avait fermé le compte Outlook du procureur de la Cour pénale internationale sur la simple décision de Donald Trump…
La souveraineté européenne devient primordiale
Environ 80% des entreprises se sentent dépendantes de fournisseurs informatiques non européens pour les technologies clés. Évidemment, cette dépendance soulève des questions critiques sur la sécurité des données et la conformité européenne, particulièrement concernant les autorités publiques.
Proton Mail Business Suite : européen et sécurisé
Chiffrement et architecture de sécurité zero-access
Tout comme la version destinée au grand public, Proton Mail Business Suite implémente un chiffrement de bout en bout par défaut pour tous les emails, pièces jointes et événements du calendrier. Cette technologie garantit que les données sont chiffrées sur l'appareil de l'utilisateur avant d'atteindre les serveurs, et que seuls l'expéditeur et les destinataires peuvent lire les communications.
Avec cette architecture dite "zero-access", la société Proton elle-même ne peut pas accéder aux données des utilisateurs. L'objectif est clair : contraster avec les modèles traditionnels où le fournisseur de services détient les clés de chiffrement. En cas de violation de données, les informations d'entreprise ne peuvent donc pas être déchiffrées par un tiers.
Là où Proton se démarque depuis le premier jour, c'est la manière dont l'entreprise simplifie au maximum le chiffrement E2EE. Auparavant, ce niveau de sécurité était réservé aux utilisateurs les plus avertis et ne fonctionnait qu'avec des logiciels dédiés comme Mozilla Thunderbird couplés à des gestionnaires de clés privées. Proton déporte ce mécanisme de chiffrement directement au sein du navigateur, permettant aux PME de bénéficier d'une sécurité de niveau professionnel, sans complexité technique, en mode SaaS.
Compliance et certifications
Proton Mail Business Suite facilite la conformité aux principales réglementations. La solution aide ainsi les entreprises à respecter GDPR, HIPAA, PCI, et SOC 2 type II en protégeant les informations sensibles par défaut.
Les certifications ISO/IEC 27001 et les audits SOC 2 type II garantissent l'adhérence aux standards internationaux de sécurité informatique. Nul besoin, alors, de mettre en place une infrastructure couteuse pour montrer pattes blanches au gouvernement, aux clients, aux patients ou aux partenaires.
Bonus : la localisation en Suisse apporte une protection juridique supplémentaire, du moins pour le moment. Cela signifie que toutes les données sont protégées par les lois strictes de confidentialité.
Des fonctionnalités de collaboration et productivité
La messagerie est moderne. On y retrouve les fonctionnalités bien connues comme une gestion des emails par dossiers ou étiquettes, la programmation des envois ou encore des règles de filtrage avancées. La Business Suite de Proton intègre aussi des outils de collaboration professionnels. Proton Calendar permet de créer des calendriers pour différentes équipes, projets ou événements, avec, encore une fois, un chiffrement complet des données relatives aux événements, qu'il s'agisse du titre, de la localisation ou des invités.
Si la migration depuis Gmail ou Outlook est facile, la transition depuis Google Agenda n'est cependant pas totalement maîtrisée. Il est possible de s'inscrire à un flux CalDAV externe, mais en lecture seule uniquement. On aurait apprécié une enclave sécurisée OAuth à Google Calendar permettant d'éditer, de supprimer ou d'ajouter un événement sur un agenda externe sans devoir quitter le service de Proton.
On apprécie en revanche l'interface du calendrier relativement claire sur mobile et bien lisible avec des contrastes bien marqués.
De son côté, Proton Docs, issu du rachat de Standard Notes, propose un éditeur texte avec des fonctionnalités de partage et de collaboration semblables à celles de Google Docs.
Le service de messagerie autorise la gestion de plusieurs adresses email personnalisées par utilisateur, jusqu’à 20 adresses et 15 domaines personnalisés. Cette souplesse permet aux entreprises de travailler leur image professionnelle ([email protected]) et d’utiliser des alias pour renforcer la sécurité et la confidentialité lors d’inscriptions sur des services tiers. Il sera, par exemple, possible de configurer des sous-domaines pour les différentes équipes (@rh.masociete.com, @marketing.masociete.com….) Les fonctions avancées incluent la gestion centralisée des comptes, l’ajout/suppression d’utilisateurs, la création de règles de sécurité, ainsi que la distribution des droits et la configuration de boîtes partagées pour des équipes (ex : rh@, support@).
Proton s'est invité sur le marché de l'IA l'été dernier, avec son assistant de rédaction Proton Scribe. Ce dernier est donc capable de reformuler, résumer ou corriger un email. Mais contrairement aux solutions cloud traditionnelles, Scribe fonctionne dans un environnement chiffré de bout en bout. À l'été 2025, l'entreprise a levé le voile sur son chatbot IA Lumo.
Dans le cas d'une migration vers Proton Mail, il est aussi possible de conserver le client de messagerie Outlook, Thunderbird ou Apple Mail en configurant le bridge. Ce dernier offre une passerelle sécurisée avec le webmail et les employés pourront donc continuer d'opérer leurs diverses règles de tri et leur gestion par dossiers directement via le client mail. Notons au passage que le système Easy Switch facilite la migration depuis Google Workspace ou Microsoft 365 avec un support dédié. Mais encore une fois le calendrier fait défaut. Le bridge ne prend pas en charge le protocole CalDAV. Même chose pour le carnet d'adresses.
Une administration simplifiée
Un administrateur de Proton Mail Business Suite dispose d’un contrôle centralisé sur la gestion des utilisateurs et des accès. Il peut ajouter ou retirer des membres de l’organisation, attribuer des adresses e-mail personnalisées, définir les niveaux d’accès, et ajuster la répartition de l’espace de stockage entre les différents utilisateurs en fonction des besoins de l’équipe.
L'organisation pourra disposer de son propre logo, mais nous notons tout de même qu'en termes de branding, l'expérience n'est pas vraiment poussée. Ainsi, lors de l'envoi d'un courrier sécurisé vers un destinataire externe, ce dernier reçoit une notification sur sa boite mail classique. Pour consulter le message sécurisé, il doit y accéder sur une URL spécifique et saisir un mot de passe précédemment reçu par l'expéditeur. Or cette notification par email reste générique avec un logo Proton qui risque de créer de la confusion chez le destinataire quant à l'expéditeur du message.
L’administrateur a la main sur la configuration des alias, la création de groupes ou listes de diffusion, ainsi que la modification ou la suppression des rôles. Il peut à tout moment promouvoir un utilisateur au rang d’administrateur ou inversement. À l'instar de Google Workspace, il est également en mesure de choisir les services à activer pour les membres de l'organisation.
Au-delà de la gestion des utilisateurs, le compte principal règle aussi les paramètres de sécurité essentiels pour l’ensemble de l’organisation : l'activation de l’authentification à deux facteurs, le déploiement de filtres antispam et antimalware, ou encore la configuration de règles de sécurité personnalisées pour protéger la messagerie. Il supervise la conformité globale en veillant au respect des politiques internes, en réinitialisant les mots de passe en cas de compromission et en appliquant ou modifiant les paramètres de confidentialité.
Il gère aussi les messages catch-all pour éviter la perte de courriers adressés à des adresses inexistantes ou erronées (asistance@… comunication@….) sur le domaine de l’entreprise, et peut automatiser des réponses d’absence ou des transferts selon les besoins de l’organisation.
Enfin, l’administrateur bénéficie d’une console d’administration unifiée qui simplifie le suivi de l’activité de l’équipe et l’adaptation des services : gestion des invitations et partages de calendriers chiffrés, paramétrage de Proton Drive pour le stockage sécurisé…. Il dispose également de la possibilité d’importer ou de migrer toutes les données depuis d’autres fournisseurs, et d’accéder à l’assistance technique en cas de problème pour garantir la continuité de service pour tous les collaborateurs.
Public cible et cas d'usage professionnels
En misant sur la simplicité et la sécurité, Proton Mail entend offrir une alternative confidentielle à Gmail et Outlook. En ajoutant des fonctionnalités d'administration et des outils collaboratifs, le service lorgne désormais sur les PME. Et puisque qu'une large majorité d'entre elles manipulent ou stockent des données à caractère confidentielles, elles sont finalement toutes concernées.
Prenons l'exemple d'un cabinet d’avocats, Proton Mail Business Suite permet de garantir la confidentialité des échanges avec les clients. Le chiffrement de bout en bout permettra de protéger chaque message et pièce jointe au sein du cabinet et avec chaque client externe. L’administrateur peut configurer des règles de conservation et la destruction automatique des emails sensibles.
Au sein d'un cabinet médical, Proton Mail facilitera la transmission sécurisée d’informations sensibles, en particulier des dossiers médicaux et les correspondances entre médecins et patients. L'infrastructure répond aux exigences de conformité HIPAA en protégeant systématiquement les données de santé dès leur création et durant leur stockage. Dans ce cas, l'administrateur pourra, par exemple, activer les paramètres avancés comme l’authentification forte et le contrôle d’accès granularisé. Cela pourrait notamment éviter les fuites de données, tandis que les notifications sécurisées permettent au personnel médical d’informer les patients des rendez-vous ou résultats d’analyses.
Dans une entreprise de design ou un studio créatif, Proton Mail servira davantage à protéger la propriété intellectuelle et l'avancée projets en cours. L’équipe peut créer des adresses personnalisées pour ses membres et gérer plusieurs identités d’expédition selon les clients ou projets. Les fichiers volumineux échangés (maquettes, contrats, éléments graphiques) transiteront via le service de stockage sécurisé de Proton Drive.
Proton Mail reste certainement le produit le plus abouti de l'entreprise et ce dernier évolue en permanence avec plusieurs nouveautés à l'horizon pour un écosystème encore plus cohérent.
- storage1 To par utilisateur partagé avec Drive
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail for Business est une messagerie sécurisée conçue pour les entreprises qui veulent protéger leurs données sensibles. Chaque message, pièce jointe et événement de calendrier est chiffré dès l’envoi. La plateforme s’intègre facilement à votre domaine pro et propose des outils de collaboration avancés sans jamais compromettre la vie privée.
- Chiffrement automatique complet
- Conforme RGPD et HIPAA
- Outils pro intégrés
- Calendriers externes en lecture seule, pas de connexion OAuth
- Emails sécurisés externes sans identité visuelle
- Fonctionnalités IA limitées