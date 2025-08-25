Si les particuliers sont la cible incessante de publicités ciblées et de censures et de surveillances gouvernementales, les PME, elles-aussi, doivent assurer leurs arrières. Selon les données du cabinet Qualysec, on estime aujourd'hui que près de 43% des cyberattaques visent les petites entreprises. Et ce n'est pas anodin : pour bon nombre d'entre elles, la cybersécurité n'est toujours pas mise au premier plan. Les victimes n'avaient tout simplement pas les outils adaptés pour protéger leurs structures. Les conséquences sont pourtant dramatiques : 60 % des PME touchées par une attaque informatique cessent leur activité dans les six mois, faute de ressources pour se relever.

L’ampleur du phénomène ne cesse de croître, avec, en 2025, une nouvelle attaque toutes les 11 secondes ciblant ce segment. Malgré la multiplication des menaces, 80 % des PME n’ont toujours pas de politique de sécurité informatique formelle. En un an, 75 % auraient déjà subi au moins une intrusion, en grande partie à cause de la numérisation accélérée de leurs activités. Parmi les modes opératoires privilégiés, 30 % des violations sont dues à des identifiants compromis. Par ailleurs, 45 % des PME ne disposent d’aucune protection des postes de travail, rendant leurs équipements vulnérables aux malwares. Enfin, seules 20 % d’entre elles procèdent régulièrement à des audits et évaluations de vulnérabilités.