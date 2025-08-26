Selon la FEVAD, la fédération du e-commerce et de la vente à distance, 67% des entreprises françaises ont subi au moins une cyberattaque en 2024, avec une augmentation de plus de 50% des attaques visant les entreprises de moins de dix salariés sur les trois dernières années. Pour les cyber-criminels, les PME, souvent moins bien armées, sont des cibles de choix

Le coût financier de ces intrusions représente un enjeu majeur pour la survie des PME. En 2023, le cabinet de conseil Asterès évaluait le coût moyen d'une cyberattaque à 59 000 euros pour une entreprise, tandis que la cybercriminalité représentait globalement plus de 100 milliards d'euros de préjudice annuel en France. Et on le sait : 60% des entreprises victimes ferment définitivement dans les 18 mois suivant une attaque.