Avis PrivadoVPN : un service suisse prometteur mais qui manque de maturité

L'interface est minuscule, avec tous vos boutons entassés dans une fenêtre de 300x400 qui réduit vraiment la qualité de l'expérience utilisateur. Vous devrez faire défiler de nombreux éléments pour naviguer entre les 58 emplacements et trouver celui auquel vous souhaitez vous connecter. Une serrure animée fait office de bouton de mise en marche. Celle-ci n'est pas vraiment mise en surbrillance et nous n'avons réalisé qu'au bout de quelques heures d'utilisation qu'il ne s'agissait pas d'un simple élément cosmétique et qu'il était possible d'interagir avec. À côté, on trouve l'adresse IP actuelle et l'emplacement. Il n'est pas particulièrement intuitif de devoir enchainer 3 ou 4 clics pour se connecter à un serveur. Sur Mac, son petit format lui permet toutefois de s'insérer dans la barre des menus et d'être accessible à tout moment.