Il n'y a pas si longtemps, les entreprises stockaient leurs données sur des serveurs locaux, au sein même du bâtiment. Alors avec le stockage en ligne, le risque d'accès non autorisés augmente forcément. Aujourd'hui encore, la majorité des solutions de stockage cloud actuelles ne répondent pas aux exigences des PME européennes. Selon une étude menée en 2025 par IONOS auprès de 600 décideurs informatiques de PME, 54% d'entre elles expriment aujourd’hui des inquiétudes sur l’augmentation des menaces de sécurité générées par les services cloud, et 44% déclarent que la protection des données reste un problème.

L'Europe s'appuie sur des fournisseurs de cloud américains pour 92% de son infrastructure, exposant les entreprises européennes au Cloud Act américain, lequel permet au gouvernement américain d'accéder aux données stockées par des entreprises américaines, même en Europe. Cette dépendance crée des risques de non-conformité au RGPD, particulièrement problématique quand les violations peuvent coûter en moyenne 3,85 millions d'euros en France. Or, après l'affaire Snowden, le monde a pris connaissance des pratiques de surveillance massive des agences de surveillance américaine et de la mise sur écoute de plusieurs dirigeants français et européens.

Un environnement de stockage européen, sécurisé et adapté aux PME, c'est donc ce qu'a entrepris de développer Proton. Proton Drive se positionne pour le grand public comme une alternative à Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox. Pour les entreprises, la société suisse a rajouté plusieurs options pour favoriser la collaboration entre équipes.