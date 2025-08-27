Le coût moyen d'une violation de données atteignait 4,88 millions de dollars en 2024, tandis que les amendes RGPD peuvent monter jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel. Dans ce contexte, Proton Drive for Business se positionne comme une alternative européenne aux géants américains du cloud, privilégiant la sécurité et la conformité réglementaire.
- mood1 To par utilisateur partagé avec Mail
- storageStockage flexible par utilisateur
- uploadAucune limite en envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Des stockages cloud inadaptés pour les PME européennes
Il n'y a pas si longtemps, les entreprises stockaient leurs données sur des serveurs locaux, au sein même du bâtiment. Alors avec le stockage en ligne, le risque d'accès non autorisés augmente forcément. Aujourd'hui encore, la majorité des solutions de stockage cloud actuelles ne répondent pas aux exigences des PME européennes. Selon une étude menée en 2025 par IONOS auprès de 600 décideurs informatiques de PME, 54% d'entre elles expriment aujourd’hui des inquiétudes sur l’augmentation des menaces de sécurité générées par les services cloud, et 44% déclarent que la protection des données reste un problème.
L'Europe s'appuie sur des fournisseurs de cloud américains pour 92% de son infrastructure, exposant les entreprises européennes au Cloud Act américain, lequel permet au gouvernement américain d'accéder aux données stockées par des entreprises américaines, même en Europe. Cette dépendance crée des risques de non-conformité au RGPD, particulièrement problématique quand les violations peuvent coûter en moyenne 3,85 millions d'euros en France. Or, après l'affaire Snowden, le monde a pris connaissance des pratiques de surveillance massive des agences de surveillance américaine et de la mise sur écoute de plusieurs dirigeants français et européens.
Un environnement de stockage européen, sécurisé et adapté aux PME, c'est donc ce qu'a entrepris de développer Proton. Proton Drive se positionne pour le grand public comme une alternative à Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox. Pour les entreprises, la société suisse a rajouté plusieurs options pour favoriser la collaboration entre équipes.
Zoom sur Proton Drive for Business
Si certaines entreprises misent sur des NAS configurés en réseau local, un service de stockage Cloud affiche généralement - et paradoxalement - des performances plus élevées, dispose de sauvegardes automatiques, fonctionne sur tous les appareils et ne nécessite pas de maintenance. Et dans certains cas, il est aussi bien plus sécurisé.
Une plateforme sécurisée
Proton Drive utilise une architecture zéro accès garantissant que les données sont chiffrées sur l'appareil de l'utilisateur avant leur envoi vers le cloud. Avec un chiffrement au repos et en transit, même Proton, ne peut accéder aux données des utilisateurs.
En parallèle, l'infrastructure de Proton Drive se conforme au RGPD, HIPAA et ISO 27001 sans configurations personnalisées ou outils tiers. L'entreprise est certifiée ISO 27001 et auditée SOC 2 Type II. Rappelons par ailleurs que les données sont hébergées en Suisse avec des lois sur la protection des données parmi les plus strictes au monde.
Au-delà de l'interface Web, Proton Drive est disponible sur iOS, Android, Windows, macOS et prochainement Linux. Une fois le client installé, il s'intègre au sein de l'explorateur de fichiers pour ouvrir une passerelle sécurisée vers l'espace de stockage virtuel. Notons au passage que Proton Drive s'invite aussi nativement à l'app Fichiers sur iOS.
Résolument moderne, Proton Drive ne se contente pas de répliquer les fichiers sur l'ordinateur. L'utilisateur est en mesure de consulter le contenu du Drive sans pour autant devoir télécharger les documents en local. Nous avons donc un mécanisme de synchronisation à la demande plutôt efficace, notamment si la machine de l'utilisateur est pourvue d'un SSD aux capacités de stockage modestes.
Notons en revanche que pour l'heure, les fonctionnalités additionnelles sont relativement pauvres. Il n'est pas possible d'effectuer des sauvegardes archivées, ni de choisir des synchronisations unidirectionnelles pour certains dossiers.
Des outils de collaboration
Le service de Proton permet de partager des fichiers via des liens publics sécurisés ou des invitations email avec contrôle d'accès, mots de passe, expiration et surveillance. Les utilisateurs peuvent alors inviter d'autres personnes à collaborer en partageant des dossiers entiers avec un accès en lecture ou écriture. Par ailleurs, les clients ou les partenaires pourront télécharger des fichiers directement sans compte Proton.
Proton Docs, l'alternative à Google Docs, permet la collaboration en temps réel avec des fonctionnalités de commentaires, un mode suggestion et des notifications email. Proton Docs découle du rachat de Standard Notes et l'éditeur est plutôt efficace. L'entreprise travaille actuellement sur un gestionnaire de feuilles de calcul et entend offrir une suite bureautique complète et sécurisée. En attendant, l'expérience est donc un peu morcelée. Aucune information n'a été communiquée sur la mise à disposition d'autres applications de bureautique en ligne.
Via un historique des enregistrements, il sera possible de restaurer les versions antérieures des fichiers, Proton Drive conservant jusqu'à 10 ans d'historique. Il s'agit d'un bon point pour la rétention de données à long terme, mais aussi d'une protection contre la perte de données et contre un éventuel ransomware s'étant emparé de la machine d'un collaborateur. Les utilisateurs peuvent facilement restaurer des versions propres de fichiers compromis.
Notons que même dans sa version professionnelle, Proton Drive conserve une section dédiée aux photos. Cette dernière est couplée à des chargements automatiques depuis les applications mobiles.
Du côté de l'administrateur, la seule option spécifique à Drive concerne la durée d'archivage des documents, laquelle peut être désactivée ou configurée pour 7, 30, 180 jours, 1 an ou 10 ans. On aurait apprécié pouvoir, sans doute, désactiver cette section Photos et surtout plus de flexibilité dans les groupes, notamment en ce qui concerne les droits de partage. Les groupes servent principalement à générer une adresse email commune.
Proton Drive for Business, pour qui ?
Intégré directement dans la Business Suite de Proton, Drive affiche plusieurs lacunes, mais la synchronisation, aussi simple soit-elle, fonctionne bien et n'affiche pas de lenteur particulière. C'est véritablement l'infrastructure entière chiffrée qui fait la différence et qui conviendra à plusieurs types d'entreprises
Les cabinets d’avocats, par exemple, bénéficieront d’une confidentialité renforcée : l’échange de dossiers, de contrats ou de preuves peut se faire via des solutions qui garantissent le secret professionnel grâce au chiffrement de bout en bout. Ainsi, même en cas d’incident chez le fournisseur, les échanges avec les clients restent parfaitement confidentiels. Même chose dans le domaine de la santé. Proton Drive permettra non seulement de protéger les dossiers patients au sein de l'Union européenne, mais aussi d’assurer la conformité avec des réglementations strictes telles qu’HIPAA outre-Atlantique.
Proton Business Suite cible également d'autres secteurs potentiellement sensible, comme la finance pour sécuriser les portefeuilles et audits tout en respectant la RGPD et les normes internationales. Les médias et ONG pourront de leurs côtés partager informations critiques ou des données sans crainte d’espionnage ou d’atteinte à la confidentialité.
Prochainement, Proton permettra d'enregistrer directement les pièces jointes reçues via Proton Mail directement au sein de son service de stockage chiffré. On attend, de notre côté, davantage d'options pour de synchronisation
Quelle offre professionnelle choisir pour Proton Drive ?
Proton Drive Professional correspond à une solution de stockage cloud dédiée uniquement à la gestion et au partage de fichiers dans un environnement sécurisé. Chaque utilisateur bénéficie de 1 To d’espace chiffré de bout en bout, d’un historique des versions de fichiers sur 365 jours, d’un éditeur de documents en ligne, et la possibilité de partager des fichiers de toute taille sans limite. Proton Drive Professional vise ainsi les équipes ou PME qui veulent uniquement une solution de stockage et de collaboration sécurisée, sans avoir besoin d’une suite applicative élargie. Pour installer Proton Drive for Business et retrouver les liens de téléchargement officiels, consultez directement notre fiche logithèque.
Proton Business Suite est la formule intégrée la plus avancée, incluant l’ensemble des services premium de Proton : mail sécurisé, agenda partagé, gestionnaire de mots de passe, VPN, et surtout Proton Drive avec 1 To par utilisateur. À ces prestations s’ajoutent des fonctions avancées comme la gestion de 20 adresses e-mail et 15 domaines personnalisés par utilisateur, l’accès à l’écosystème collaboratif de Proton (édition et partage de documents, synchronisation multi-appareils), l’historique des versions de fichiers étendu à 10 ans et le pilotage centralisé des accès et politiques de sécurité. L'abonnement Business Suite s’adresse aux entreprises qui souhaitent unifier messagerie, cloud, vie privée et collaboration sous une même interface.
