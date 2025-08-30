Proton Business Suite : zoom sur 4 services européens et sécurisés pour votre PME

Pour 12,99 € par utilisateur et par mois (engagement annuel), chaque membre de l’équipe bénéficie de 1 To de stockage chiffré à répartir entre Proton Mail et Drive. Chaque utilisateur dispose de 20 adresses email professionnelles et l'administrateur pourra configurer jusqu’à 15 domaines personnalisés. La suite intègre tous les outils phares de Proton : messagerie sécurisée avec support IMAP/SMTP, calendrier partagé chiffré, stockage cloud avec versionnage jusqu’à 10 ans, gestionnaire de mots de passe Proton Pass (50 coffres par utilisateur, partage d’équipe) ainsi qu’un VPN offrant 10 accès simultanés, un réseau mondial de plus de 120 pays et un accélérateur de connexion.

D'emblée, l'infrastructure de Proton Business Suite assure une conformité RGPD/HIPAA. Surtout, les outils sont pensés pour des environnements sensibles en centralisant et protégeant toutes les données et communications d’une organisation et avec en prime la supervision proactive des menaces via Proton Sentinel.