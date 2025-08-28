Proton VPN s’est imposé depuis 2017 comme un acteur suisse de référence pour celles et ceux qui placent la confidentialité au cœur de leurs usages numériques. Historiquement pensé pour les profils les plus exposés – journalistes, militants, opposants politiques –, le service s’est progressivement ouvert au grand public, à mesure que la cybersécurité est devenue un sujet de préoccupation pour tout le monde. Dans un contexte où l’Europe multiplie les projets de surveillance des communications et où la Suisse elle-même renforce son arsenal légal, Proton continue de défendre une approche centrée sur la protection des données et l’indépendance de son infrastructure.

Avec Proton VPN for Business, l’éditeur transpose cette philosophie à un usage professionnel. L’offre reprend les mêmes applications que celles proposées aux particuliers, mais y ajoute une interface d’administration qui centralise la gestion des utilisateurs, des droits et des politiques réseau. Une solution pensée pour les TPE, PME et petites équipes travaillant à distance qui veulent sécuriser les connexions de leurs collaborateurs et collaboratrices dans un cadre simple et cohérent, mais qui ne répondra pas forcément aux besoins des entreprises les plus exigeantes en matière d’intégration ou de supervision.