Proton décline son VPN dans la Proton Business Suite, une offre pensée pour les équipes et les PME qui veulent sécuriser leurs connexions sans plonger dans la complexité des réseaux d’entreprise. Une solution séduisante par sa simplicité et son intégration fluide à l’écosystème Proton, mais qui montre vite ses limites dès qu’il s’agit de répondre aux besoins des infrastructures plus exigeantes.
Proton VPN s’est imposé depuis 2017 comme un acteur suisse de référence pour celles et ceux qui placent la confidentialité au cœur de leurs usages numériques. Historiquement pensé pour les profils les plus exposés – journalistes, militants, opposants politiques –, le service s’est progressivement ouvert au grand public, à mesure que la cybersécurité est devenue un sujet de préoccupation pour tout le monde. Dans un contexte où l’Europe multiplie les projets de surveillance des communications et où la Suisse elle-même renforce son arsenal légal, Proton continue de défendre une approche centrée sur la protection des données et l’indépendance de son infrastructure.
Avec Proton VPN for Business, l’éditeur transpose cette philosophie à un usage professionnel. L’offre reprend les mêmes applications que celles proposées aux particuliers, mais y ajoute une interface d’administration qui centralise la gestion des utilisateurs, des droits et des politiques réseau. Une solution pensée pour les TPE, PME et petites équipes travaillant à distance qui veulent sécuriser les connexions de leurs collaborateurs et collaboratrices dans un cadre simple et cohérent, mais qui ne répondra pas forcément aux besoins des entreprises les plus exigeantes en matière d’intégration ou de supervision.
- storage14970 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 14 jours
Administration, gestion des accès et déploiement
Gestion des comptes et des accès
Proton VPN for Business s’appuie sur le même portail d’administration que le reste de la suite Proton, avec un tableau de bord unifié pour gérer les utilisateurs, les services actifs (Mail, Drive, Calendar, VPN) et les options de sécurité. Le périmètre de contrôle dépasse donc largement le cadre du réseau privé virtuel, incluant des fonctions comme l’authentification à deux facteurs ou la gestion des appareils mobiles. En contrepartie, les réglages propres au VPN ne sont pas toujours isolés des autres briques fonctionnelles de l’écosystème.
Dans le détail, la gestion des utilisateurs repose sur une structure hiérarchique simple, alors que l’organisation distingue un administrateur principal, seul habilité à modifier l’abonnement, et éventuellement des administrateurs secondaires, à qui l’on peut déléguer la gestion des comptes. Il est également possible de convertir un utilisateur en compte privé, ce qui empêche toute intervention administrative sur ses données ou son mot de passe.
La création de comptes s’effectue individuellement ou en masse, à l’aide d’un fichier CSV. Chaque utilisateur dispose par défaut de 10 connexions VPN simultanées. Les administrateurs peuvent activer ou désactiver l’accès VPN, modifier les adresses associées ou promouvoir un membre au rang d’administrateur secondaire. À noter que l’ajout d’un utilisateur supplémentaire est facturé 12,99 € par mois.
La sécurité des comptes peut aussi être renforcée depuis un onglet dédié, qui permet d’imposer l’authentification à deux facteurs (A2F). L’administrateur principal peut exiger l’A2F pour l’ensemble des membres ou uniquement pour les comptes administrateurs, via deux paramètres distincts. Il est par ailleurs possible d’envoyer des rappels manuels aux utilisateurs qui n’ont pas encore activé cette protection.
En revanche, Proton VPN for Business ne propose pas d’intégration native avec des solutions SSO ou SCIM, réservées à l’offre Proton VPN Professionnel (standalone), orientée déploiements complexes. Dans la suite Business, la gestion des identités se fait directement via la console Proton, sans connecteur vers les annuaires externes (Entra ID, Okta, etc.), ce qui limite l'authentification centralisée et l’automatisation de la création/révocation des comptes dans les organisations déjà bien équipées.
Déploiement et configuration des connexions VPN
La configuration technique des connexions VPN s’effectue depuis une section dédiée de l’interface d’administration, avec un accès direct aux applications Proton VPN pour chaque plateforme (Windows, macOS, Android, iOS, Linux). Ces clients officiels peuvent être installés manuellement ou déployés via un outil MDM compatible, sur Windows et Android. Pour les environnements nécessitant davantage de flexibilité, Proton propose aussi la génération de fichiers de configuration WireGuard ou OpenVPN, utilisables sur routeur ou dans des applications tierces comme Tunnelblick ou OpenVPN.
La création d’une configuration WireGuard s’effectue en quelques étapes, depuis l’attribution d’un nom jusqu’à la sélection du système cible, avec des options activables à la volée : blocage de trackers et malwares via NetShield, activation du NAT modéré, du transfert de port, ou de l’option VPN Accelerator. Il est possible de laisser Proton choisir le meilleur serveur disponible, ou de forcer une connexion à un serveur spécifique, y compris dans la gamme Secure Core.
De la même manière, les profils OpenVPN peuvent être générés par pays, par serveur ou selon les configurations Secure Core, en UDP ou TCP. Un identifiant et un mot de passe dédiés sont mis à disposition dans le tableau de bord pour établir ces connexions via des applications tierces, indépendamment des identifiants utilisés dans les clients Proton VPN officiels.
Un tel système permet une grande souplesse de déploiement, avec des options de personnalisation fines selon les besoins métiers, tout en assurant une compatibilité étendue avec l’existant. Le processus reste accessible à une équipe IT sans courbe d’apprentissage excessive, bien qu’il soit conseillé de consulter la documentation technique pour une intégration plus avancée.
Sécurité et gestion du réseau
Fonctions de sécurité et cloisonnement du trafic
Proton VPN for Business repose sur une architecture technique solide, avec la prise en charge native des protocoles WireGuard, OpenVPN (Windows et Android), IKEv2 (macOS et iOS) et Stealth dans ses applications officielles. Le basculement de l’un à l’autre s’effectue sans configuration manuelle compliquée, selon les préférences de compatibilité ou de performance.
Le client VPN intègre un kill switch activable, des options de protection contre les fuites DNS, l’accès au bouclier NetShield qui bloque publicités, traqueurs et malwares connus, ainsi qu’aux serveurs Secure Core, intégralement contrôlés par Proton (registres d’IP, administration, infrastructure) et implantés dans des juridictions reconnues pour leur cadre légal protecteur (Suisse, Islande ou Suède). En revanche, la gestion des fuites WebRTC relève du navigateur et ne fait pas partie des fonctions natives du client VPN. Lors de nos essais, le kill switch a fonctionné comme prévu et les tests menés sur BrowserLeaks, DNSLeakTest et IPv6Leak.com n’ont révélé aucune anomalie.
La gestion fine des flux réseau passe par une série d’options accessibles depuis l’interface d’administration. Les administrateurs peuvent définir des politiques d’accès aux serveurs partagés, soit globalement pour l’ensemble des profils, soit de manière granulaire par utilisateur, groupe ou pays. Ces réglages ne nécessitent aucune configuration réseau côté postes et permettent de limiter la surface d’exposition tout en maîtrisant les usages par territoire.
Dans le prolongement de cette logique d’isolement, l’offre intègre également la location de serveurs dédiés, disponibles en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, facturés 39,99 € par mois. Chaque serveur bénéficie d'une ou plusieurs IP dédiées, d’options de segmentation réseau et d’un système de filtrage renforcé. Il est possible de n’autoriser l’accès qu’à certaines adresses IP, via une liste blanche, ce qui permet de restreindre l’usage à une équipe ou un environnement précis. En revanche, ces configurations n’autorisent pas la mise en place d’un tunnel site-à-site ou l’accès direct aux ressources internes du réseau d’entreprise. Proton VPN for Business fonctionne comme un VPN utilisateur centralisé, mais ne constitue pas une solution d’accès distant à une infrastructure privée complète.
Journalisation, conformité et supervision
Proton applique une politique stricte de non-journalisation, valable aussi pour les comptes professionnels. Aucune donnée de trafic, d’usage ou d’historique de connexion n’est conservée, en dehors des métadonnées minimales nécessaires à la gestion des abonnements, comme l’adresse mail, le nombre de connexions actives ou la date de création du compte. Ce choix structurel, cohérent avec la mission affichée du service, limite par nature les possibilités de supervision réseau.
L’interface d’administration fournit bien un aperçu simplifié de l’activité, avec l’état des connexions VPN actives et des alertes de sécurité. Mais l’outil ne permet pas d’exporter les logs ni de les rediriger vers une solution de supervision centralisée (SIEM). Il n’est pas non plus conçu pour corréler des événements ou assurer un suivi détaillé des sessions utilisateur. À ce titre, la solution conviendra plutôt à des structures légères, comme une PME ou une équipe travaillant à distance, qu’à une entreprise soumise à des exigences élevées de traçabilité ou d’auditabilité.
Sur le plan réglementaire, l’infrastructure de Proton est conforme au RGPD et à la législation suisse (FADP). Elle fait l’objet d’audits réguliers, dispose de la certification ISO/IEC 27001, et a passé un audit SOC 2 Type II, qui atteste du sérieux des mesures mises en place pour sécuriser les données selon les standards internationaux.
Performances et stabilité
Les tests (nPerf) ont été réalisés sur Mac avec le protocole WireGuard, activé par défaut pour les profils professionnels. Deux séries de mesures ont été effectuées, avec et sans VPN Accelerator, sur différents serveurs situés en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon, ainsi qu’une référence sans VPN.
En France, la connexion de référence atteint 946,5 Mbps. Avec VPN seul, le débit descend à 579,7 Mbps, puis remonte à 764,2 Mbps une fois l’accélérateur activé. Au Royaume-Uni, la vitesse passe de 425,4 Mbps à 600,4 Mbps, et aux États-Unis, le gain est comparable, de 393,5 Mbps à 504,1 Mbps. Vers le Japon, l’amélioration reste marginale, avec 18,9 Mbps contre 20,4 Mbps, la distance physique demeurant le principal facteur limitant.
Les mesures confirment aussi la stabilité du réseau. La latence reste très basse en France (~2 ms) et au Royaume-Uni (~18 ms), correcte aux États-Unis (~150 ms) et logiquement élevée vers le Japon (~500 ms). Concrètement, la navigation et le streaming sont fluides en Europe, et les outils collaboratifs fonctionnent sans difficulté sur les serveurs proches. Pour des usages sensibles à la latence, comme les appels vidéo, mieux vaut privilégier les serveurs les mieux situés.
Bref, dans l’ensemble, l’impact du VPN sur la connexion d’origine reste contenu, et l’accélérateur améliore nettement les performances. Naturellement, ces résultats dépendront de la position géographique de l’internaute et du choix des serveurs.
Le client affiche en temps réel la charge de chaque serveur, ce qui facilite le choix des équipements les plus performants. Lors de nos essais, les serveurs testés affichaient des taux de charge faibles à modérés, sans impact visible sur les débits, et les temps de connexion et de reconnexion se sont révélés quasi instantanés, même lors de changements répétés entre serveurs.
Proton VPN for Business : un service pensé pour aller à l’essentiel
Proton VPN for Business s’adresse avant tout aux structures qui veulent sécuriser les connexions de leurs équipes sans avoir à gérer la complexité des infrastructures réseau traditionnelles. Les PME, les startups et les équipes distribuées y trouveront une solution adaptée, d’autant plus si elles utilisent déjà l’écosystème Proton. L’offre bénéficie de ses applications bien conçues, de ses options avancées comme Secure Core ou NetShield, de bonnes performances et d’un tableau de bord d’administration simple à prendre en main.
En revanche, il ne s’agit pas d’un VPN d’entreprise au sens traditionnel. Les grandes organisations, les ETI ou les structures ayant besoin d’une gestion d’identité et d’accès hautement intégrée atteindront vite ses limites. L’absence d’intégration SSO ou SCIM, l’impossibilité de configurer des tunnels site-à-site et le manque de supervision centralisée via SIEM en font une solution moins adaptée aux environnements complexes, aux réseaux segmentés ou aux entreprises soumises à des contraintes fortes de conformité et d’audit.
En somme, Proton VPN for Business mise sur la sécurité, la simplicité et la cohérence de son écosystème. Pour les entreprises qui aspirent à un contrôle total sur leur réseau interne et une intégration poussée avec leurs systèmes existants, il faudra se tourner vers des solutions plus spécialisées. Et pour ceux qui souhaitent l’essayer dès maintenant, retrouvez Proton VPN for Business dans notre logithèque avec tous les liens de téléchargement officiels.
Proton VPN for Business s’adresse aux organisations qui veulent sécuriser rapidement leurs communications sans devoir déployer une infrastructure complexe. L’expérience est fluide, les applications sont faciles à prendre en main et les performances sont excellentes, y compris sur de gros volumes de trafic. Côté sécurité, Proton coche toutes les cases, avec des protocoles modernes, des audits indépendants et un strict respect de la confidentialité. La conformité réglementaire renforcée en fait un choix pertinent pour les secteurs sensibles. On regrette toutefois l’absence d’intégration SSO et SCIM dans la suite Business, réservées à l’offre standalone. Une solution solide, surtout pour les équipes à taille humaine ou les PME.
- Déploiement rapide, sans installation de serveur ni configuration complexe
- Applis open source, multiplateformes (Windows, macOS, iOS, Android, Linux, navigateurs), simples à prendre en main
- VPN Accelerator pour optimiser les débits, connexions illimitées, bande passante non bridée
- Conformité avec RGPD, SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001 et FADP
- Intégration fluide avec l’écosystème Proton (Mail, Drive, Calendar, Pass)
- Pas d’intégration SSO ou SCIM dans la suite Business, contrairement à l’offre VPN Professionnel standalone
- Pas de console d’administration aussi avancée que certains concurrents orientés entreprises
- Peu de fonctionnalités spécifiques pour les très grands déploiements complexes