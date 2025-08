alsaco67

S’il s’agit du vrai objet, rien de choquant à lutter contre la criminalité MAIS quid de tous les autres sujets privés, professionnels, industriels, militaires etc échangés et à la vue de quidam fonctionnaires (et autres ) ? Ils vont lever la main droit et jurer ne pas les consulter ou oublier ce qu’ils liront ?

Ensuite, le marketing nous vend des « vos données sont chiffrées d’un bout à l’autre » et sécurisées, inviolables et là, on nous dit que les messages seront consultables ? Je ne comprends pas tout j’avoue …