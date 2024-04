32 pays européens, dont la France, souhaitent la levée du chiffrement de bout en bout des messageries instantanées qui peuvent couvrir des activités illégales

Les partisans de l'E2EE soulignent son importance pour la protection de la vie privée des utilisateurs, arguant que le chiffrement complet des communications est essentiel pour garantir que les données personnelles restent confidentielles et à l'abri des regards indiscrets, y compris ceux des gouvernements et des entreprises. Ils affirment que les alternatives, telles que les portes dérobées ou l'analyse des données côté client, fragilisent la sécurité des utilisateurs et créent des failles exploitables par les acteurs malveillants.

De leur côté, les forces de l'ordre et les agences gouvernementales expriment leurs inquiétudes quant à l'impact de l'E2EE sur leur capacité à lutter contre la criminalité et à protéger les enfants. Ils craignent que le chiffrement complet ne rende impossibles l'interception des communications criminelles et l'identification des auteurs d'actes illégaux.

L'enjeu pour chacun sera de trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et les besoins légitimes d'application de la loi. Europol et le NCA affirment qu'ils ne sont pas contre le chiffrement de bout en bout qui assure la protection de la vie privée des utilisateurs, mais sont persuadés qu'il est possible de mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces sans compromettre le chiffrement comme l'analyse des métadonnées et le développement d'outils d'enquête basés sur l'intelligence artificielle.