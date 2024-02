Les portes dérobées dans le chiffrement sont "incompatibles avec une société démocratique", juge la Cour européenne des droits de l’homme

Voilà qui devrait quelque peu froisser le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Dans une affaire qui opposait la messagerie Telegram au service de renseignement russe, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a affirmé que les portes dérobées dans les applications chiffrées menacent « les droits tels que la liberté d’opinion, d’expression et d’association ». De quoi renforcer la position de celles et ceux qui défendent le droit au chiffrement et à la protection des données.