WhatsApp : la confidentialité de bout en bout bientôt de l'histoire ancienne ? Voici pourquoi

Pour la sécurité des échanges en ligne, le must à l'heure actuelle est ce que l'on appelle le chiffrement de bout en bout. Cette technique permet en effet à deux personnes d'être sûres qu'aucun intermédiaire - pas même le fournisseur du service - ne puisse accéder à leur discussion. Mais si de plus en plus de plateformes l'adoptent, comme encore dernièrement Messenger, ce chiffrement pose aussi certains problèmes aux autorités. À tel point qu'elles souhaitent même y mettre partiellement fin.