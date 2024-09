Il explique en effet que parmi les changements opérés en vue, Telegram a « également désactivé le téléchargement de nouveaux médias sur Telegraph, notre outil de blog autonome, qui semble avoir été utilisé à mauvais escient par des acteurs anonymes. Alors que 99,999 % des utilisateurs de Telegram n'ont rien à voir avec la criminalité, les 0,001 % impliqués dans des activités illicites donnent une mauvaise image de l'ensemble de la plateforme, mettant en péril les intérêts de notre presque milliard d'utilisateurs. C'est pourquoi nous nous engageons cette année à faire passer la modération sur Telegram d'un domaine de critique en un domaine d'éloge. »

Il continue néanmoins de ne pas comprendre pourquoi ce n'est pas sa société plutôt que lui qui est mise en cause dans cette affaire, et de se défendre de tout refus de coopération. Il indique ainsi qu'en Europe, Telegram dispose d'un représentant légal joignable sur demande des autorités, et il affirme coopérer avec la France dans la lutte contre le terrorisme.

En attendant, si vous avez partagé vos données personnelles sur Internet, vous le savez, soyez prudent quant aux mouvements suspects de vos comptes bancaires, surveillez vos e-mails en quête d'une tentative de phishing et tenez vos applications et systèmes à jour. Un renouvellement régulier de vos mots de passe ou l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe sont également vivement conseillés.