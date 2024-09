Et le dossier est particulièrement épais, puisque Pavel Durov est l'objet de pas moins de 12 chefs d'accusation, dont près de la moitié le sont simplement pour « complicité » de divers crimes graves. Ici, il faut évidemment comprendre le concept de complicité comme étant synonyme de laxisme grave dans la modération des contenus disponibles sur Telegram, laxisme qui serait volontaire, et ce, du fait d'une certaine philosophie libertarienne de Pavel Durov.

Une notion très élastique et qui a pu être critiquée par certains juristes. L'avocat spécialisé en droit du numérique Alexandre Lazarègue s'est ainsi fendu il y a quelques jours d'une tribune dans Le Monde, dans laquelle il expliquait que « la justice française se fait une conception curieuse et extensive de la complicité. » Pavel Durov, dans un message posté ce jeudi 5 septembre, pointait lui aussi du doigt cette interprétation juridique, s'étonnant de voir la justice poursuivre directement le PDG de Telegram, et non la société elle-même.