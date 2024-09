MattS32

Comme quoi…

Tiens, à noter un point intéressant pour tous ceux qui prétendaient que cette arrestation était politique parce que Macron voulait se débarrasser de Durov : ce n’est absolument pas le cas, il a été révélé que le parquet a organisé l’opération dans le plus grand secret, justement pour que Macron ne l’apprenne pas, car il craignait des pressions politique pour tenter de l’empêcher d’agir…

En outre, Dourov n’était pas encore au courant du mandat d’arrêt à son encontre, ce qui explique qu’il se soit rendu en France sans précaution (et hop, encore une théorie du complot qui s’évapore ). Et non, ce n’était pas sur invitation de Macron.

Macron n’a finalement été informé de la mise en garde à vue de Dourov qu’une fois que c’était fait, et ce par le biais de Xavier Niel, que Dourov avait choisi comme personne à prévenir.

Quelques extraits de l’article du Canard de cette semaine sur le sujet :



[…][…][…]