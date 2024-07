Pour fêter ses 950 millions d'utilisateurs, Telegram annonce une boutique d'applications et un navigateur intégré

Telegram grandit, et vite ! La messagerie instantanée aujourd'hui installée à Dubaï avait déjà franchi la barre des 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels en mars. Quatre mois plus tard, elle a atteint celle des 950 millions, et met le cap sur le milliard désormais. Pavel Durov, le cofondateur de Telegram, qui jouit de la nationalité française depuis 2021, en a profité pour mettre en avant deux annonces majeures pour sa plateforme : une boutique d'applications et un navigateur Web intégré à l'application.