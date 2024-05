WhatsApp relooke son interface, et le résultat est particulièrement réussi !

WhatsApp s'offre pour l'année 2024 une nouvelle interface. Comme on peut le voir sur les images procurées par l'application ci-dessous, le rendu général donne une impression plus épurée, beaucoup moins chargée.

Dans le détail, on peut observer que certaines icônes et certains boutons ont changé de forme. WhatsApp a par ailleurs voulu apporter plus de contrastes à ses différents modes. Ainsi, « le mode sombre est encore plus sombre pour faciliter la lecture du texte. De même, nous avons ajouté plus d'espace blanc à l'application en mode clair » indique l'application.