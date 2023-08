WhatsApp va subir une grosse refonte de son interface, découvrez à quoi l'appli va ressembler

La nouvelle interface de WhatsApp a été dévoilée par le biais du programme bêta de Google Play Store sur Android. La version 2.23.18.18 apporte son lot de changements esthétiques visant à mettre l'application en conformité avec les lignes directrices du Material Design 3. Ainsi, tout devient plus minimaliste, la barre verte située en haut de l'écran devenant par exemple blanche. Celle-ci est également déplacée en bas, et chaque onglet sera accompagné d'une icône, pour un rendu comparable à celui de son concurrent Signal, ou de son « camarade » de Meta, Messenger.

En haut de l'écran, on retrouve le nom de l'application en vert, mais dans une police différente. Les icônes de l'appareil photo, de recherche et de paramètres restent au même endroit, mais seront accompagnées d'une nouvelle icône permettant sûrement d'accéder à son profil WhatsApp. Enfin, des filtres permettant de trier les conversations font également leur apparition, afin de s'y retrouver plus facilement entre les messages non lus, personnels et professionnels.