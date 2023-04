WhatsApp : l'app Android va-t-elle bientôt ressembler à l'app iOS ?

Au cas où vous l'ignoriez, WhatsApp fait partie de ces quelques applications qui présentent des divergences significatives entre les différentes versions. Et force est de constater que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique lorsque l'on dispose de plusieurs appareils fonctionnant donc sous différents systèmes d'exploitation. À titre d'exemple, les utilisateurs et utilisatrices de la version Android de WhatsApp ne disposent toujours pas d'une barre de navigation, contrairement aux clients de la version iOS.