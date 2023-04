Comment WhatsApp va protéger vos conversations des yeux indiscrets

S'il est déjà possible de verrouiller l'application dans son ensemble, celle-ci ne permet pas encore de le faire spécifiquement pour des conversations. D'ailleurs, notez que les discussions masquées auront leur emplacement dédié au sein de l'application et que les fichiers partagés ne pourront pas être automatiquement enregistrés dans la galerie multimédia de votre appareil. Si nous ignorons quand cette fonctionnalité sera déployée, il ne fait aucun doute qu'elle ravira les plus pudiques d'entre vous…