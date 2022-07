WhatsApp travaille sur une nouvelle mise à jour du statut d'activité bienvenue

Jusqu’à présent, il était seulement possible d’empêcher certains utilisateurs et utilisatrices de voir votre dernier statut en ligne. Cela signifie donc que tout le monde pouvait voir en temps réel lorsque vous étiez connecté à WhatsApp, et ce, quels que soient les paramètres de confidentialité que vous aviez configurés dans l’application. Voilà donc une fonctionnalité qui devrait grandement intéresser celles et ceux qui préfèrent rester invisibles, et qui était d'ailleurs très demandée depuis plusieurs années.