Pour éviter ça, rien de plus simple : il suffit de se rendre dans les paramètres de l'outil dans la section « Confidentialité ». Ici, il est possible qu'un message vous invite à vérifier vos réglages. Vous pouvez alors cliquer sur « Commencer la vérification » puis sur « Contrôler vos informations personnelles ». Si le message n'apparaît pas, cliquez sur chacune des sections de la page et faites vos modifications malgré tout.