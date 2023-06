WhatsApp : Les appels de numéros inconnus ? C'est dorénavant fini !

WhatsApp est en effervescence en ce moment, avec l'arrivée de nouveautés en cascade. L'application travaille ainsi à la création de plusieurs comptes sur un même téléphone, et à l'envoi direct de vidéos dans une discussion. Des projets en travaux, doublés par de nouvelles options qui sont déjà à disposition.

C'est le cas aujourd'hui d'une nouvelle initiative présentée par l'application. Il vous sera ainsi possible dorénavant de « filtrer automatiquement les spams, les arnaques et les appels de numéros inconnus ». Vous ne serez ainsi plus dérangé par ces appels, qui ne font par sonner votre téléphone, mais apparaîtront tout de même dans la liste des appels manqués, au cas où l'un d'eux serait finalement important.