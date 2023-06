Vous n'en pouvez plus des messages audio sur WhatsApp ? Cette nouvelle fonction va vous plaire !

Pour autant, seuls quelques utilisateurs sélectionnés peuvent pour le moment utiliser la fonctionnalité, il est donc possible que vous ne puissiez la tester même si vous êtes en possession des versions citées ci-dessus. Pour savoir si vous faites partie des happy few, il vous suffit d'ouvrir une conversation sur votre application et d'appuyer sur l'icône de micro propre à l'option audio. Si vous voyez ensuite apparaître une icône caméra, c'est qu'il est possible pour vous d'envoyer une vidéo dans le chat !

Et l'utilisation n'est pas compliquée. Il suffit de maintenir votre doigt sur l'icône, entraînant l'apparition d'un timer de 3 secondes avant le lancement de l'enregistrement. Il est possible, comme pour un audio, d'utiliser un verrou afin de ne pas avoir à garder le doigt sur l'écran pendant votre petit tournage maison. Une fois l'opération achevée, vous pourrez revisionner la vidéo, afin de voir si elle est assez bonne ou non. Alors, intéressé ?