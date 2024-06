WhatsApp va proposer des filtres et de nouveaux effets pour ses appels vidéos

S'il y a une chose que WABetaInfo aime faire, c'est aller chercher dans le code des prochaines version Beta de WhatsApp pour y découvrir de nouvelles fonctions. Et lors de sa dernière quête, effectuée dans la version v2.24.13.14 pour Android, actuellement disponible dans le programme bêta de Google Play, le média a trouvé de nouvelles fonctions.

Les appels vidéo vont en effet bénéficier de nouveaux filtres et d'effets visuels de réalité augmentée, qui seront prochainement déployés. Il sera par exemple ainsi possible d'ajouter un filtre qui rendra l'aspect de votre peau plus unie, comme cela existe déjà dans de nombreuses autres applications.