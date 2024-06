Grosse mise jour pour WhatsApp : partage d'écran avec audio et appels vidéo à 32 personnes

Meta communique également sur l’introduction du nouveau codec audio codec MLow qui est censé améliorer la clarté des appels, en particulier dans les environnements bruyants grâce à une meilleure réduction du bruit et de l’écho. « Le son est globalement plus net, même si vous disposez d'une mauvaise connectivité réseau ou si vous utilisez un appareil plus ancien », assure l’entreprise.