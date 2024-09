À l'heure actuelle, vous devez obligatoirement accéder à l'onglet Appels de WhatsApp pour générer un lien d'appel. Dans le but de simplifier quelque peu les choses, mais également de proposer de nouvelles options à ses utilisateurs, Meta s'apprête à introduire la possibilité de créer un lien d'appel directement à partir des discussions de groupe. Une nouveauté repérée par le site WABetaInfo dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (2.24.19.14).

Concrètement, lorsque vous vous trouverez dans une conversation de groupe, vous verrez apparaître la fonction Call Link en bas de l'écran (voir capture ci-dessous). En cliquant dessus, cela générera et partagera un lien d'appel à l'ensemble des membres du groupe en question. Une fonction très pratique, puisqu'il ne sera désormais plus nécessaire d'alerter tous les membres d'un groupe pour lancer un appel. En effet, chaque personne pourra, selon sa volonté, choisir de se joindre à la discussion en cliquant ou non sur le lien d'invitation.