Voici comment WhatsApp va transformer son application en téléphone

Outre la commodité, l'intégration d'un numéroteur dans WhatsApp présenterait d'autres avantages, selon nos confrères du site WABetaInfo. En effet, les appels passés via l'application s'effectuent via internet, ce qui les rend plus économiques, surtout pour les appels internationaux. De plus, WhatsApp étant réputée pour son chiffrement de bout en bout, les appels effectués depuis l'application pourraient offrir une meilleure confidentialité et une sécurité accrue par rapport aux appels téléphoniques traditionnels.