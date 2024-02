Pas de temps à perdre ? WhatsApp va vous permettre d'appeler plus facilement vos contacts favoris

Que ce soit pour prendre des nouvelles d'un proche au quotidien, pour échanger et s'organiser entre collègues, ou pour envoyer des mèmes à ses amis : il y a des conversations sur lesquelles on clique plus souvent et avec plus de joie. Pour les retrouver plus facilement sur WhatsApp, il est possible de les épingler afin qu'elles apparaissent en premier dans l'onglet « Discussion ».

Pour aller plus loin, l'application de messagerie teste une fonctionnalité similaire dans l'onglet « Appels ». Meta développe, en effet, la possibilité d'ajouter des contacts en tant que favoris, de sorte qu'ils apparaissent en premier. Cela permettra de lancer rapidement des conversations vocales avec eux, même s'il y a eu de très nombreux appels avec d'autres personnes depuis le dernier échange.