WhatsApp va faciliter les recherches de mot-clé dans vos conversations

Comme repéré par WABetaInfo, la dernière version bêta de l’application a accueilli un nouveau bouton « Rechercher » au sein de la fiche d’informations des contacts. Il permet de taper plus rapidement un mot-clé pour retrouver un morceau donné de la conversation, sans avoir à passer par les trois points verticaux placés en haut à droite. C’est donc une étape de moins pour les utilisateurs et utilisatrices, ce qui devrait rendre le processus de recherche toujours plus intuitif, que ce soit dans les discussions privées et groupées.