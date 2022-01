WhatsApp prépare de nouveaux outils d’édition pour les photos et vidéos

Après la création des stickers personnalisés , WhatsApp proposera des fonctionnalités supplémentaires pour son outil d'édition d’images et de vidéos. C’est encore le site WABetaInfo, connu pour éplucher toutes les bêtas de l’application de messagerie instantanée , qui révèle l’information. Prochainement, les bêta testeurs pourront accéder à deux nouvelles tailles de crayons pour leurs dessins, l’une plus fine que la seule déjà existante, et l’autre plus large. À l’heure actuelle, WhatsApp ne propose en effet qu’une fonctionnalité pour changer la couleur du crayon, mais pas son épaisseur.