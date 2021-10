WhatsApp : bientôt les "communautés", mais quelle différence avec les groupes ?

Plus concrètement, les lignes de codes débusquées par nos confrères laissent suggérer que les utilisateurs pourront créer une communauté autour d’une thématique spécifique de leur choix puis inviter d’autres personnes via un lien ou un QR Code. L’application précise par ailleurs qu’absolument tout le monde en disposition de ces liens peut rejoindre une communauté, et qu’il faut donc les partager « uniquement avec les personnes en qui vous avez confiance ».