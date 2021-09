WhatsApp teste un annuaire d'entreprises type pages jaunes

Directement intégrée à WhatsApp, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de trouver facilement une centaine de restaurants, magasins, cafés, fleuristes ou autres commerces de proximité proches de leur position géographique et de discuter instantanément avec eux. En fonction du retour des brésiliens, l’entreprise envisagera d’étendre son annuaire modernisé à d’autres grandes villes, notamment en Inde et en Indonésie, et à d’autres types d'entreprises.