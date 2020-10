Le shopping va débarquer dans WhatsApp... mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?

Ce n’est pas la première fois qu’un tel système est instauré sur WhatsApp. Facebook y a déjà favorisé le shopping via Catalogs, introduit en novembre 2019. Toutefois, l’intégration est nettement plus limitée que celle qui transparaît dans la vidéo promotionnelle ci-dessus. En ce qui concerne la manière d’effectuer les transactions, on suppose qu’elles utiliseront une solution de type Facebook Pay.