WhatsApp : la messagerie instantanée fait évoluer son interface de manière radicale, voici à quoi elle ressemble

Nous l'évoquions en début d'année, une refonte de l'onglet Actus de WhatsApp est en préparation depuis quelque temps. Par conséquent, les mises à jour de statut apparaîtront dorénavant sous forme de cartes et non plus sous forme de cercles comme c'est actuellement le cas. Cela signifie par ailleurs que ces dernières seront à plus visibles et qu'il ne sera plus nécessaire d'ouvrir individuellement chaque statut pour pouvoir les visualiser.

Si cette fonctionnalité n'était jusqu'alors accessible qu'à un nombre limité de testeurs, la mise à jour 2.24.12.20 étend désormais sa disponibilité à un plus large panel d'utilisateurs.