WhatsApp : comment retrouver facilement vos messages récents en quelques clics

Pour rechercher un message en particulier dans une conversation WhatsApp, nombreux sont ceux à faire défiler la conversation, et tant pis si cela prend de longues minutes. Heureusement, l'application intègre une précieuse fonction « Rechercher ».

Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la section « Réglages » d'une discussion. Ici, on accède à divers paramètres, avec la possibilité de verrouiller la discussion, de changer le fond d'écran, de visualiser les médias et documents échangés, et enfin de rechercher un message.