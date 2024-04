WhatsApp : avec cette nouveauté, vos conversations seront enfin plus claires

« Nous avons créé les filtres dans le but de vous aider à mieux vous organiser, à trouver vos conversations les plus importantes plus rapidement et à naviguer dans vos messages de façon plus efficace » a indiqué WhatsApp dans le post de son blog annonçant la mise à jour. L'option filtre se retrouvera assez facilement, étant affichée « en haut de votre liste de discussions. »

À noter par contre que si les filtres sont très intéressants, ils ne peuvent être utilisés qu'un à la fois. Il est ainsi par exemple impossible de bénéficier d'un filtre qui permettrait de n'afficher que les messages de groupe non lus. Pour ceux qui souhaitent rapidement avoir accès à cette fonction, elle sera dans la dernière version de WhatsApp accessible sur iOS et Android.