WhatsApp teste de nouveaux filtres pour les messages non lus auprès des bêta-testeurs iOS

« Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, WhatsApp introduit maintenant un nouveau bouton de filtre placé à côté de la barre de recherche, et il ressemble beaucoup à celui implémenté sur la version bêta de WhatsApp Desktop. Lorsque vous utilisez le nouveau filtre de chat non lu, WhatsApp répertorie automatiquement tous vos chats non lus, il est donc désormais plus facile de les gérer. Vous pouvez facilement effacer le filtre en appuyant à nouveau sur le bouton du filtre ou sur l'étiquette "Effacer le filtre". De plus, lorsque le filtre est activé et que vous utilisez la barre de recherche, seuls les messages des chats non lus apparaîtront dans les résultats ».