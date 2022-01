WhatsApp : bientôt de nouvelles options de tri dans le moteur de recherche

C’est encore le site WABetainfo, connu pour dénicher les moindres améliorations de l’application, qui a repéré la nouveauté. En plus de pouvoir restreindre les résultats aux messages contenant des photos, vidéos, liens, GIF, fichiers audio et/ou documents, les professionnels disposent de trois nouvelles options. Ils peuvent désormais filtrer les messages en fonction de si le destinataire est dans leur liste de contacts ou non, et si le message a été lu ou non. De plus, nouveaux filtres comme anciens peuvent être couplés entre eux pour des résultats toujours plus précis. Pour l’heure, il est impossible de savoir si cette fonctionnalité arrivera également dans la version standard de WhatsApp.