WhatsApp ajoute une fonction attendue depuis des années à son service

WhatsApp est devenu un tel outil de communication que la plupart des utilisateurs aujourd'hui y comptent aisément une dizaine de conversations plus ou moins régulièrement actives. Quand on y ajoute les différents groupes suivis par chacun, on peut alors quelques fois se perdre.

C'est pour cette raison que WhatsApp travaille ces derniers mois à apporter plus d'ordre. Au printemps dernier, les conversations étaient dorénavant classées en trois catégories, à savoir « Toutes », « Non lues » et « Groupes ». Et aujourd'hui, une nouvelle manière de filtrer arrive sur l'interface, dans laquelle vous allez pouvoir intégrer vos conversations préférées.