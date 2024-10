Actuellement en test sur Android (beta 2.24.21.22), ce système de notifications revisité devrait permettre à chacune et chacun de programmer la fréquence des alertes de groupes selon deux typologies, à savoir « Toutes » ou « Pertinentes pour moi ». Et c’est bien sûr la seconde configuration qui nous intéresse ici, alors qu’il sera désormais possible de n’être averti que des messages les plus importants, c’est-à-dire ceux comportant des mentions et des réponses.