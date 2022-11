Vous êtes inondés par les notifications ? WhatsApp va changer les choses !

S’il est actuellement possible de désactiver manuellement les notifications de groupes ou de conversations sur WhatsApp, la filiale de Meta veut rendre la tâche encore plus simple. Les équipes du site spécialisé WABetaInfo ont en effet repéré une nouvelle fonctionnalité dans la version bêta de l’application qui permet aux groupes comptant plus de 256 participants d'être mis en sourdine par défaut.