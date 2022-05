WhatsApp pourrait déployer une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à mieux gérer vos conversations

Après avoir annoncé une augmentation du nombre maximal de participants à un groupe, l’information du jour concerne cette fois les conversations, et plus particulièrement la possibilité de les filtrer. Et comme très souvent, c’est au site WABetaInfo à qui nous devons cette découverte. Si cette fonctionnalité est déjà présente sur WhatsApp Business, elle devrait à présent faire son arrivée sur la version destinée au grand public. Depuis la barre supérieure de l'application, il vous sera donc enfin possible de filtrer vos conversations en fonction des messages non lus, des contacts ne faisant pas partie de votre répertoire, des numéros enregistrés ou encore en fonction des groupes dont vous faites partie.